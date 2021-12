Promozione, girone C: tornado ABC, Armistizio Esedra Don Bosco spazzato via

Ancora una domenica da tre punti per l’ABC Arre Bagnoli, che chiude il girone di andata imponendosi con perentorio 3-0 sul campo cittadino dell’Armistizio Esedra Don Bosco. Una vittoria da applausi per gli uomini di Sandon che entrano anche loro in scia per salire al piano di sopra, insieme ad un nutrito gruppo di inseguitrici, in questo girone C di Promozione che sembra sempre più un girone infernale dantesco. Poco da dire sull'Armistizio Esedra Don Bosco, fermo a nove punti in terzultima posizione. L'innesto di Falcetti è una tenue luce per il futuro della squadra dei due quartieri occidentali alle porte di Padova centro. Di certo per salvarsi ci vuole molta più garra e convinzione nei propri mezzi.

LA CRONACA



Dopo appena due minuti l'ABC sblocca la partita con un missile terra-aria di di Donati da casa sua. Zancato può solo guardare il pallone insaccarsi alle sue spalle. Il vantaggio arancionero mette le ali ai piedi agli ospiti, che al 26' vanno vicinissimi al raddoppio con Berenzi, ben servito da Bernardi, ma l'attaccante dell'ABC coglie solo l'esterno della rete. L'appuntamento con la rete è solo rimandato di qualche manciata di minuti. In avvio di ripresa ancora approccio molto leggere dell'Esedra e al 46' Berenzi di rapina radoppia per i suoi. Dopo la doppia sberla l’Armistizio Esedra Don Bosco reagisce e al 55’ sfiora l’1-2 su Federico Falcetti, di gran lunga il migliore dei suoi, nonostante un'autonomia fisica tutta da costruire. Spavento passato, il 3 a 0 arriva in chiusura con Bertipaglia su assist Bernardi. La giovane punta è abile con un diagonale millimetrico a gonfiare la rete con Zancato ancora incolpevole.

Ecco il tabellino della 13°giornata di campionato:



ARMISTIZIO ESEDRA DON BOSCO: Zancato, Scarabello, Agostini, Maio, Barison, Bensi, Bertollo, Danieletto, Guzzo, Falcetti (33’ s.t. Musotto), Miotto (22’ s.t. Francescato). A disp. Tosello, Trevelin, Bassan, Fanton, Calovi, Rossetto, Pigozzo. All. Andrea Favalli

ABC ARRE BAGNOLI: Di Stasio, Bader Massaghri (26’ s.t. Cecconello), Minelli, Amine Massaghri (26’ s.t. Frizzarin), Trovò, Zanardo, Bertipaglia, Zagolin, Berenzi (22’ s.t. Grazian), Donati, Bernardi. A disp. Creuso, Violato, Cucato, Momoli, Grimaldi. All. Diego Sandon

ARBITRO: Albi di Verona

RETI: 2’ Donati, 46' Berenzi, 89' Bertipaglia

Ammoniti Miotto, Zanardo, Zagolin e Creuso

Recuperi: 1’ e 5’