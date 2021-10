Promozione, girone C: tris del Monselice, Armistizio Esedra Don Bosco battuto

Al Monselice basta una doppietta di Djordjevic e un gol di Rosa per riscattare il brutto pareggio della settimana scorsa contro l'ABC Arre Bagnoli Candiana e sconfiggere l'Armistizio Esedra Don Bosco, fanalino di coda del girone. Il Monselice con questi tre punti sale al terzo posto, sempre a quattro punti dalla Piovese capolista.

La Cronaca

La gara va fin da subito in discesa per gli uomini di Simonato. Al 13' Djordjevic decide di mettersi in proprio e con un tiro cross deviato porta avanti i suoi. Passano sei minuti e arriva la doppietta personale, con un morbido pallonetto a tu per tu con il portiere dell'Armistizio Esedra Don Bosco. Dopo 20' la gara è già bella ed indirizzata. Per l'attaccante del Monselice ci sarebbe l'occasione anche per la tripletta, ma al 24' spreca un'occasione ghiotta sempre davanti all'incolpevole Zancato.

Passata la buriana, l'Armistizio Esedra Don Bosco prova a reagire e tutto si condensa nel palo esterno colpito alla mezz'ora da parte dei ragazzi di Favalli. Nella ripresa si riprende con il copione della prima parte. Monselice in controllo, padroni di casa a rincorrere. Naturale il 3 a 0 firmato da Rosa, classe 2001, al 62'. A questo punto la gara si trascina pigramente sino al 90' tra cambi e altre due occasioni di marca ospite. Prima Galato e poi Carani potrebbero arrotondare il punteggio, ma la scarsa mira impedisce agli uomini di Simonato di rendere ancora più netto il punteggio nel campo di Don Bosco. Prossimo appuntamento per il Monselice è un big match. Dopo la sosta, domenica 7 novembre alle ore 14:30, arriva la Villafranchese. Tanto da lavorare, ma si sapeva, per mister Favalli, che al ritorno in campo si troverà di fronte l'Aurora Legnaro.

Ecco il tabellino della partita:



ARMISTIZIO ESEDRA DON BOSCO: Zancato, Cecchinato, Scarin, Maio (36’ s.t. Pasquetto), Barison (18’ s.t. Varotto), Bensi, Guzzo, Danieletto, Bertollo, Faggin (27’ s.t. Pasianotto), Rossetto (13’ s.t. Musotto). A disp. Tosello, Noventa, Fanton, Pigozzo, Francescato. All. Andrea Favalli.

MONSELICE: Nicola Simonato, Voltolina, Varroto, Zompa (18’ s.t. Barison), Rosa, Morello (34’ s.t. Salvadori), Menesello (26’ s.t. Notolini), Deinite, Djordjevic (32’ s.t. Carani), Galato, Cavaliere (39’ s.t. Gradella). A disp. Bellamio, Varotto, Dalla Via, Lemeti. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Maccà di Schio.

RETI: 13’ e 19’ Djordjevic, 62' Rosa.

Ammonito Faggin. Recuperi: 1’ e 4’.