Promozione, girone C: Aurora Legnaro, poker di acquisti per la risalita

Appena retrocessa in Prima Categoria, l'Aurora Legnaro non perde tempo per allestire una squadra competitiva per il nuovo tecnico Bonetto. Obiettivo dichiarato la pronta risalita in Promozione.

Per la porta ecco Riccardo Rosso dal Loreggia, portiere classe 1991, specialista della categoria, con esperienze di rilievo in Eccellenza e Promozione. "L’Aurora Legnaro punta a tornare nelle categorie che le spettano per organizzazione, solidità societaria e impianti di gioco: questo stadio non ha assolutamente nulla a che vedere con la Prima Categoria. Da parte mia darò il massimo per garantire il miglior contributo possibile."

Sistemata la porta, ecco un tris di arrivi dalla Sacra Famiglia. In primis il difensore centrale con Carlo Callegaro classe 1998, cresciuto nel settore giovanile di Cittadella, Padova e Venezia, con degli spot anche a Treviso, Piovese, Miranese e Union Dese. Per la fascia Mauro Incognito, siciliano classe 1996 con una carriera spesa soprattutto nei campi siciliani di Eccellenza e Promozione. Ciliegina sulla torta il jolly offensivo Paolo Richichi, ex cantera del Padova ed Abano, in grado di disimpegnarsi come mezz'ala, oltre che da numero 10.