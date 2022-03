Promozione, girone C: è un super Due Carrare, schiantato il Limena

Torna alla vittoria in questo girone di ritorno l'Azzurra Due Carrare contro il temibile Limena di mister Prisco. Vittoria fondamentale per alimentare le speranzielle di risalita in classifica per gli uomini di Fiorin, che con un secco 2 a 0 piegano Artuso e compagni. Tre punti di platino, che agganciano la Villafranchese al quarto posto in classifica.

LA CRONACA

Il match inizia a ritmi sostenuti e i primi pericoli sono di marca locale con il solito Chinello, che sfiora il palo al 19'. Quattro minuti dopo Contarin conquista un rigore e Chinello, dal dischetto, è una sentenza. Il Limena si risveglia e inizia a caricare ferocemente verso la porta di Rosellini, ma l'estremo difensore è in grande giornata e sventa ogni pericolo. Nella ripresa Chinello centra la traversa dai 30 metri, complice anche la manona di Dengo che teleguida il pallone sul legno e in corner. Sugli sviluppi della palla da fermo, Fantin spreca con una capocciata fuori da ottima posizione, la sfera del raddoppio Pampagnin si fa ipnotizzare ancora da Rosellini e poco dopo il Limena resta in 10, per l'espulsione del suo capitano, l'ingenuo e tutt'altro che irreprensibile Di Maggio. In pieno recupero arriva il secondo rigore del pomeriggio. Esposito trasforma e manda in orbita l'Azzurra Due Carrare.

Ecco il tabellino della gara:



AZZURRA DUE CARRARE: Rosellini, Andreon, Fantin, Grigio, Condino, Zaggia (34’ s.t. Canton), Regazzo, Contarin, Esposito, Chinello (43’ s.t. Destro), Bortolami (16’ s.t. Pavan). A disp. Papagno, Zonzin, Sturaro, Forster, Rigoni, Aggio. All. Valeriano Fiorin



LIMENA: Dengo, Di Maggio, Faggin, Scalabrin (19’ s.t. Ciatto), De Rossi (19’ s.t. Pedon), Favaro, Raimondi, Pampagnin, Sergio Bordin, Artuso, Menale (1’ s.t. Rampin). A disp. Lunardi, Zuin, Ciato, Boaron, Carlo Bordin. All. Gaetano Prisco

ARBITRO: Fighera di Treviso

RETI: 23’ p.t. Chinello (rigore), 47’ s.t. Esposito (rigore).

Espulso: 72' Di Maggio per doppia ammonizione

Ammoniti Regazzo, Canton, Ciatto

Recuperi: 1’; 5'