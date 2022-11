Promozione, girone C: Abano da applausi, buon punto con l'Azzurra Due Carrare

Dura appena una giornata il primo posto in classifica dell'Azzurra Due Carrare di mister Sandon, fermata sul pari dall'Abano nell'ottava giornata di campionato e sorpassata da Limena e Villafranchese in cima. Merito di un ottimo Abano, finalmente all'altezza delle idee di calcio di mister Perrone. Partenza bruciante dei neroverdi, che al 6′ passano in vantaggio con l’immancabile gol dell’ex firmato da Pier Mario Favaro, bravo a girarsi e bucare Denis Zilio nell’angolino più lontano. Zilio è chiamato agli straordinari il 20' su Carani e dopo l'intervallo l'Azzurra Due Carrare trova il pareggio con Andreon. Godbe e Favaro sfiorano il secondo gol per l'Abano, Carlo Businaro e Kevin Aggio, vengono respinti da Gregorio Acciaccaferri. Alla fine il pari è un risultato giusto per quanto visto in campo.



Il tabellino della gara di Due Carrare:

AZZURRA DUE CARRARE-ABANO 1-1

AZZURRA DUE CARRARE: Zilio, Zonzin, Pavan, Grigio (22’ s.t. Aggio), Andreon, Contarin, Lazzaro (14’ s.t. Forster), Regazzo, Tono, Chinello (19’ p.t. Gusso), Michelotto (38’ s.t. Businaro). A disp. Stefani, Gardellin, Tosato, Martinoia, Guzzo. All. Diego Sandon.

ABANO: Acciaccaferri, Zandonà, Bellossi, Barbiero (37’ s.t. Gazzola), Bulli, Zatta, Lazzarin (32’ s.t. Fasolo), Perrotta (1’ s.t. Grassi), Favaro, Carani (14’ s.t. Godbe), Proto (14’ s.t. Marchetti). A disp. Zerbetto, Sachpazidis, Gazzola, Capuzzo. All. Carlo Perrone.

ARBITRO: Poles di Portogruaro.

RETI: 6’ p.t. Favaro, 9’ s.t. Andreon.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Zandonà, Lazzarin, Proto, Marchetti e Grassi. Angoli: 5-5. Recuperi: 2’ e 4’.