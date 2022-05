Promozione, girone C: l'Azzurra Due Carrare annuncia mister Sandon

Il nuovo condottiero dell’Azzurra Due Carrare per la stagione 2022-2023 è Diego Sandon. È lui il sostituto di Valeriano Fiorin, tecnico che ha allenato Rosellini e compagni in questi ultimi di anni. Per l'ex coach dell'ABC un salto importante in una piazza che respira e vive di calcio, oltre un giusto riconoscimento per lo splendido lavoro condotto con l'ABC Arre Bagnoli Candiana in queste ultime tre annate, culminato con il quarto posto in Promozione nel girone C davanti proprio all'Azzurra Due Carrare. Per l'ex tecnico dello Janus Nova, tra le altre, l'occasione di cimentarsi con un parco giocatori decisamente intrigante, a partire dai giovani presenti in rosa. "Sandon è un allenatore che è sempre stato molto stimato nel nostro ambiente – sottolinea il direttore sportivo Andrea Stefani – Arriva ad allenare l’Azzurra nel miglior momento per valorizzare le sue qualità. Ha dimostrato come lavora con i giovani e ora vogliamo alzare l’asticella. Stiamo programmando di fare qualcosa di molto importante nei prossimi anni. Già dalle prossime ore, in attesa di confermare il resto dello staff tecnico, inizieremo ad analizzare al meglio la rosa bloccando i “fuori quota” molto richiesti sul mercato."