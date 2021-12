Promozione, girone C: che beffa per l'Azzurra Due Carrare, punto di platino per l'Aurora Legnaro

Niente terza vittoria consecutiva per l’Azzurra Due Carrare, che sul campo dell’Aurora Legnaro, ultimo in classifica, vede sfumare la vittoria a pochi minuti dalla fine del match. 2-2 il risultato finale, dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo dalla squadra di Valeriano Fiorin. Un raggio di sole questo punto in classifica per l'Aurora Legnaro di mister Lunardon, capaci di restare attaccati alla gara anche quando la gara sembra oramai persa.

LA CRONACA

Al 15’ Enrico Grigio sblocca il risultato con un siluro dalla lunghissima distanza e al 32’ ecco il raddoppio con l'ineffabile Samuele Chinello, costante del Due Carrare nel tabellino dei marcatori. Gli ospiti controllano il match e già assaporano i tre punti, sfiorando il tris con Zanni, Canton e Chinello. Tanti gol sbagliati ed è normale pagarla cara. Prima Arnosti, pupillo di mister Lunardon, trova la rete con un'azione di grande caparbietà. Siamo al 71'. Il forcing finale dei padroni di casa produce la rete del pareggio all'88'. Cross dalla destra ed Arnosti in spaccata gonfia la rete alle spalle di Rosellini.

Ecco il tabellino della gara di Legnaro

AURORA LEGNARO: Tono, Maniero (31’ p.t. Arnosti), Giulio Pittaro, Salmaso, De Rossi (33’ s.t. Lazzarin), Fornaro, Seno (9’ s.t. La Torre), Giorgio Pittaro, Ceola (4’ s.t. Spiandorello), Michele Pittaro, Rigato (32’ s.t. Gianolla). A disp. Sartorello, Pizzo, Baldin, Fava. All. Matteo Lunardon

AZZURRA DUE CARRARE: Rosellini, Aggio, Fantin, Grigio, Condino, Andreon, Regazzo, Chinello, Vesentini (40’ s.t. Simone Canton), Zanni (34’ s.t. Sturaro), Edoardo Canton (23’ s.t. Pavan). A disp. Papagno, Scolaro, Tosato, Destro, Rigoni, Rinaldo. All. Valeriano Fiorin



ARBITRO: Dogliani di Conegliano



RETI: 15’ p.t. Grigio, 32’ p.t. Chinello, 26’ s.t. e 43’ s.t. Arnosti.

Recuperi: 1’ e 4’.