Promozione, girone C: l'Azzurra Due Carrare piazza il colpo Michelotto

Primo colpo, e che colpo, di mercato per l’Azzurra Due Carrare. Ufficiale l'approdo alla corte di mister Sandon dal Due Monti Montegalda dell’esterno offensivo Marco Michelotto. Per il classe 1998 si tratta di un ritorno a Due Carrare, dopo la stagione 2016/2017. Quest'annata, per l'ex prodotto della cantera dell'Abano, ben 20 reti in Prima Categoria con la maglia dei vicentini.

Queste le sue prime dichiarazioni, dopo il ritorno con l'Azzurra: "Sono davvero molto contento di tornare qui. A Due Carrare ho vissuto la prima vera esperienza tra i “grandi”: ero molto giovane e per un attaccante è difficile ritagliarsi spazio a quell’età. Ora sono molto carico, sarà una sorta di “riscatto” e darò il massimo per garantire alla squadra il miglior contributo possibile."

Oltre all'acquisto di Michelotto l’Azzurra Due Carrare ha ufficializzato altre quattro importanti conferme per la rosa 2022/2023.

Continueranno ad indossare la maglia biancazzurra i difensori centrali Samuel Condino (classe 1997) e Alessandro Andreon (2000) e i centrocampisti Enrico Grigio (1993) e Mattia Regazzo (1993).