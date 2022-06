Promozione, girone C: l'Azzurra Due Carrare conferma Zaggia

Il primo tassello della stagione di Promozione 2022-2023 in casa Azzurra Due Carrare porta il nome di Marco Zaggia. È lui il primo tassello della mediana di mister Sandon. Per il classe 1998, seconda stagione con la maglia biancazzurra. Queste le sue dichiarazioni:

«Sono felice di poter continuare questo mio percorso. Ho capito come la società lavora, sia dentro che fuori dal campo, e ho la massima fiducia in vista della nuova stagione, indipendentemente da chi arriverà o da chi sceglierà di prendere altre strade. Tra l’altro ho già avuto mister Sandon alcuni anni fa e sono contento di tornare a lavorare con lui. Il fatto di essere il primo confermato mi rende ancora più orgoglioso: significa che, pur essendo arrivato solo a dicembre, ho già lasciato una bella impronta, sia dal punto di vista calcistico che umano. Sono felice che questa cosa mi sia stata riconosciuta: è un’ulteriore spinta per affacciarmi alla nuova stagione con ancora più voglia ed entusiasmo».