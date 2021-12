Promozione, girone C: Azzurra Due Carrare corsaro, Casalserugo Maserà a picco

Continua il momento molto felice dell'Azzurra Due Carrare che si mantiene in alta classifica e sbanca il campo del Casalserugo Maserà con un secco 2 a 0, blindando il quarto posto nel girone C di Promozione. La vetta dista soli due punti, sognare al termine di un girone d'andata simile è più che legittimo e bisogna farlo. Sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte dopo tredici giornate sono un bilancio più che positivo per gli uomini di mister Fiorin.

LA CRONACA

Ritmo alto e buone idee per l'Azzurra nel primo tempo e al 32' ecco il gol del vantaggio. Canton apre per Esposito, con quest'ultimo che mette il turbo sulla fascia destra e appoggia perfettamente per Andrea Zanni che trova il colpo vincente per sbloccare il match. Nella ripresa il Casalserugo Maserà getta il cuore oltre l'ostacolo e cerca il pareggio. All'84 un brivido enorme scorre dietro la schiena dei tifosi ospiti, con Rosellini molto bravo a disinnescare una mischia furibonda in area piccola. Gol mancato e gol subito. Strappo di Vesentini steso in area di rigore. Dal dischetto Matteo Fantin è una sentenza e manda in orbita gli ospiti.

Ecco il tabellino del match tra Casalserugo e Azzurra Due Carrare:

CASALSERUGO MASERÀ: Baratto, Anselmi, Dalla Via (16’ s.t. Muzzolon), Morello (24’ s.t. Marouane Aboulwafi), Babetto, Dalla Valentina (24’ s.t. Faggian), Zorzetto (38’ s.t. Salvatore), Zakaria Aboulwafi, Varotto, Cesaro, Zanon. A disp. Ferrigno, Mazzetto, Greggio, Bellina. All. Paolo Meneghello

AZZURRA DUE CARRARE: Rosellini, Aggio (22’ p.t. Pavan), Fantin, Grigio, Condino, Andreon, Canton (44’ s.t. Businaro), Chinello (39’ s.t. Zaggia), Vesentini, Zanni, Esposito (23’ s.t. Sturaro). A disp. Papagno, Gardellin, Destro, Tosato, Rinaldo. All. Valeriano Fiorin

ARBITRO: Scomparin di San Donà di Piave

RETI: 32’ Zanni, 95' rig. Fantin

Espulso al 50’ s.t. Anselmi per proteste

Ammoniti Morello, Zorzetto, Marouane Aboulwafi, Esposito, Andreon, Vesentini e mister Fiorin

Recuperi: 2’; 6’