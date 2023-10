L'anti Pozzonovo è l'Azzurra Due Carrare! Toffanin show, Dolo sconfitto e secondo posto servito

L'Azzura Due Carrare c'è! Missione compiuta per i Sandon Boys, che sul campo di Battaglia Terme, rialzano subito la testa dopo il ko nel derby con il Monselice e conquistano la terza vittoria in quattro giornate che significa secondo posto in classifica. Monselice scavalcato, Pozzonovo sempre a -1, non male per una squadra partita con l'idea di mantenere la categoria senza affanni.



Gara piena di colpi di scena, a partire dal primo minuto. Nicolò Toffanin, senza pensarci due volte, al calcio d'inizio si inventa una fiondata di cinquanta metri, in stile Beckham contro il Crystal Palace dell'agosto 1996, che sorprende Lorenzo Milini e gonfia la rete veneziana. Vantaggio istantaneo, ma la reazione del Dolo è rabbiosa e già dopo pochi minuti è Francesco Casarin sfiora il pareggio con un colpo di testa che scheggia il palo esterno alla sinistra di Andrea Bellamio. Gli ospiti insistono e al 22’ c'è da segnalare la traversa di Tagliapietrea. Dieci minuti dopo è inevitabile il pari del Dolo con Bacchin. I veneziani sentono l'odore del sangue e come gli squali affamati al 39' completano il sorpasso. Casarin spondeggia, Mazziotti al volo fredda Bellamio. Si va al riposo con il vantaggio ospite, ma nella ripresa torna il Toffanin show. Millini dice no tre volte al fantasista carrarese, ma al quarto tentativo capitola per il 2-2. Il meritato pareggio scatena la furia dell’Azzurra, che al 75’ trova il meritato gol da tre punti con una micidiale azione di rimessa finalizzata magistralmente dal neoentrato Simone Guzzo.

Questo il tabellino della gara:

AZZURRA DUE CARRARE-DOLO 3-2



AZZURRA DUE CARRARE: Bellamio, Zonzin, Andreon, Contarin, Gardellin, Pavan (18’ s.t. Businaro), Toffanin, Gusso (12’ s.t. Guzzo), Buja (12’ s.t. Forster, dal 34’ s.t. Grigio), Minozzi, Aggio (27’ s.t. Lazzaro). A disp. Frizzarin, Montrone, Tognon, Prosdocimo. All. Diego Sandon.



DOLO: Milini, Nani, Alessandro Bacchin (27’ s.t. Rando), Mazziotti, Caco, Tagliapietra, Campagnaro, Battilana (13’ s.t. Monaco), Casarin (31’ s.t. Roberto Bacchin), Tusha (42’ s.t. Navarin), Baro Benetti. A disp. Bortoletto, Vian, Barison, Matta. All. Matteo Milan.



ARBITRO: Chadid di Vicenza.



RETI: 1’ p.t. e 23’ s.t. Toffanin, 32’ p.t. Alessandro Bacchin, 39’ p.t. Mazziotti, 30’ s.t. Guzzo.



NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Andreon, Gardellin, Campagnaro e Battilana. Angoli: 2-2. Recuperi: 2’ e 6’.