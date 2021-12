Promozione, girone C: super Azzurra Due Carrare sul Loreo, vetta a soli due punti

Netto 2 a 0 nella dodicesima giornata del campionato Promozione girone C per l'Azzurra Due Carrare di mister Fiorin contro il Loreo. Risultato mai in discussione, sesta vittoria stagionale e Limena agganciato al quarto posto del girone C di Promozione, a due soli punti dalla Piovese capolista. Una bella soddisfazione per i padroni di casa, autentici underdog del gruppo.



LA CRONACA

Azzurra subito tosto e forte in campo. Al 14' vantaggio con Chinello, che pennella punizione di mancino dai 30 metri imprendibile per Liviero.

Il Loreo al 23’ ci prova, ma trova Rosellini pronto e reattivo sul tiro di Vianello. Gli ospiti sono in palla e tentano di assaltare la difesa dei locali con Boscolo, che solo davanti a Rosellini chiude il diagonale e la spedisce fuori. Passato lo spavento, il Due Carrare torna a macinare gioco. Come al 36' con Andreon, ma il piatto destro è alto sopra la traversa. Nella seconda frazione il copione resta lo stesso, con l'Azzurra Due Carrare in costante controllo e in gestione del possesso palla. Vesentini e Zanni confezionano al 62' l'azione più bella del match, con tiro di quest'ultimo ma Liviero si fa trovare pronto. Ancora Zanni pochi dopo e ancora Liviero si esalta negando la rete del bis. Appuntamento rimandato di poco, perché Andreon al 71' trova l'acuto vincente su azione da corner. Game, set e match, il treno Azzurra veleggia a tutta velocità.

Ecco il tabellino della gara di Due Carrare:



AZZURRA DUE CARRARE: Rosellini, Aggio, Fantin, Grigio, Condino, Andreon, Regazzo (48’ s.t. Scolaro), Chinello (37’ s.t. Pavan), Vesentini (27’ s.t. Esposito), Zanni (42’ s.t. Destro), Canton (18’ s.t. Sturaro). A disp. Papagno, Rigoni, Tosato, Businaro. All. Valeriano Fiorin

LOREO: Liviero, Bullo (33’ s.t. Talpo), Luperto, Vianello (37’ s.t. Penzo), Mancin, Fuolega, Burraci (36’ s.t. Ferro), Dal Compare (38’ p.t. Rampin), Boscolo, Olivato (21’ s.t. Sadellah), Paio. A disp. Bertaggia, Ranzato, Ghezzo, Sene. All. Matteo Tiozzo

ARBITRO: Montesardo di Vicenza

RETI: 14’ Chinello, 71' Andreon

Ammoniti Luperto, Regazzo, Paio, Chinello, Bullo e Sturaro.

Recuperi: 3’ e 5’.