Promozione, girone C: Monselice, ecco i playoff! Azzurra Due Carrare, ecco i playout!

Cuore Monselice, dramma Azzurra Due Carrare. Gli ospiti vincono un derby, al dir poco incredibile, grazie ad un volo d'angelo di Carraro al 94' e conquistando l'accesso ai playoff come quarti classificati. Una domenica da ricordare per mister Simonato, virtualmente fuori dalla post season fino ad una manciata di secondi dal termine. Ora lo spareggio contro la Scardovari è una chance ghiotta per provare ad avvicinarsi al sogno Eccellenza. Diametralmente opposto il discorso in casa Azzurra Due Carrare. Ora per mister Sandon sarà imperativo riordinare le idee e giocarsi le chance salvezza contro un'Euganea Rovolon Cervarese al dir poco galvanizzata dalle tre vittorie consecutive nelle ultime gare.



La cronaca. Avvio pragmatico e concreto dell’Azzurra Due Carrare. I padroni di casa sfiorano il vantaggio al 22’ con Simone Guzzo, la sua conclusione fa la barba al palo e un giro di lancette dopo, trovano il gol. Guzzo sfonda a sinistra e serve un perfetto assist per Samuele Chinello, il cui piatto destro non lascia scampo a Nicola Simonato. Monselice non pervenuto almeno nei primi 30', ma in grado di rientrare in partita al 34'. Punizione di Zecchinato, mischia in area e Bazzani da pochi passi trova il tap-in vincente.

Nella ripresa non c'è respiro. Guzzo è un diavolo immarcabile per la difesa del Monselice e sfiora il gol con un pallonetto troppo alto. Il Monselice risponde con Bojan Djordjevic, che a porta spalancata, alza la sfera su assist di Alessandro Lacerti.

Zilio si supera su Djordjevic e Lacerti al 62', mentre nel recupero è locura totale. Chinello viene murato in corner da Bazzani e al 94' c'è l'appuntamento con la storia di Carraro. Un 1-2 che vale i playoff.



Questo il tabellino del derby.



AZZURRA DUE CARRARE-MONSELICE 1-2



AZZURRA DUE CARRARE: Zilio, Pavan, Frison (24’ s.t. Forster), Zabarella, Zaggia, Condino, Gusso, Contarin (36’ s.t. Regazzo), Guzzo, Chinello, Tono (12’ s.t. Michelotto). A disp. Stefani, Tosato, Aggio, Lazzaro, Businaro, Destro. All. Diego Sandon.



MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Peraro, Bazzani, Rosa, Notolini (24’ s.t. Carraro), Lacerti (37’ s.t. Rizzato), Menesello (37’ s.t. Dalla Via), Djordjevic, Zecchinato (29’ s.t. Galato), Sguotti (36’ p.t. Salvatore). A disp. Lugari, Tonazzo, Zompa, Bahhar. All. Luca Simonato.



ARBITRO: Bragagnolo di Castelfranco Veneto.



RETI: 23’ p.t. Chinello, 34’ p.t. Bazzani, 49’ s.t. Carraro.



NOTE: Spettatori 350 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Chinello, mister Sandon, Tono, Bazzani, Carraro e Peraro. Angoli: 3-7. Fuorigioco: 1-5. Recuperi: 3’ e 6’