Promozione, girone C: l'Azzurra Due Carrare impone lo stop alla Piovese

Un super Azzurra Due Carrare impone il pareggio alla Piovese capolista. 1 a 1 nell'ottava giornata del campionato Promozione girone C, tra due squadre che hanno disputato un gara intensa, da livello superiore alla Promozione. Per la Piovese un punto guadagnato, visto come si era messa la sfida, per l'Azzurra Due Carrare il rammarico di non aver saputo resistere qualcosa in più anche in formazione ampiamente rimaneggiata.

La Cronaca

Carraresi subito avanti. Azione manovrata dell'Azzurra con Zanni molto ispirato, in grdo di smarcare Chinello davanti alla porta, che in spaccata batte Dardengo, ex del match. La capolista non sta a guardare e Bortolotto suona la carica poco prima dell'intervallo. Il tacco dell'ex Abano è una gioia per gli occhi, altrettanto quanto lo strepitoso intervento di Papagno a salvare momentaneamente il risultato. Nella seconda frazione Azzurra che lotta su ogni pallone e Piovese che tiene maggiormente l'iniziativa. Al 74' ecco il pareggio di marca ospite. E chi se non Bortolotto poteva punire l'unica disattenzione della giornata dei locali? Risposta scontata. Negli ultimi minuti l'Azzurra si getta in avanti alla ricerca del sorpasso, ma il risultato resta fermo sul pari.

Di seguito il tabellino del match:



AZZURRA DUE CARRARE: Papagno, Zonzin (38’ s.t. Tosato), Fantin, Grigio, Condino, Andreon, Regazzo, Contarin (29’ s.t. Aggio), Vesentini (46’ s.t. Businaro), Chinello (23’ s.t. Pavan), Zanni. A disp. Stefani, Scolaro, Sturaro, Destro, Canton. All. Valeriano Fiorin.

PIOVESE: Dardengo, Voltan, Favorido, Attene, Sartori, Tommasi (16’ s.t. Rigoni), Hatimi (11’ s.t. Pasetto), Nardo (23’ s.t. Bnou Rida), Menegazzo (46’ s.t. Biolo), Bortolotto, Toffanin (38’ s.t. Molena). A disp. Ponchia, Mancin, Gobbi, Barison. All. Alessandro Piron.

ARBITRO: Rosini di Vicenza.

RETI: 18’ p.t. Chinello, 29’ s.t. Bortolotto.

Espulsi al 25’ s.t. Canton dalla panchina per proteste e al 49’ s.t. Businaro per fallo da tergo.

Ammoniti Zonzin, Regazzo, Contarin, Vesentini, Favorido e Nardo. Recuperi: 2’ e 7’.