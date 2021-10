Promozione, girone C: l'Azzurra Due Carrare va, Porto Viro ko

Tre punti di oro zecchino per l’Azzurra Due Carrare, che riparte al meglio dopo il passo falso di Villafranca sconfiggendo per 1-0 un tenace Porto Viro.

Gara molto maschia, intensa, combattuta e tirata, dove non si sono lesinati colpi e la fisicità l'ha fatta da padrona. Bravi i padroni di casa a fare loro l'intera posta in palio e salire in classifica a 10 punti, a soli 5 punti dalla prima della classe, la Piovese.

La Cronaca

Primo tempo bloccato, con tanto gioco in mezzo e difese molto attente e guardinghe. Nettamente più spettacolare la ripresa, che si apre con una parata di piede di Rosellini. L'Azzurra risponde colpo su colpo e Bortolami va vicino al vantaggio, ma Pregnolato dice di no. Al 55' l'Azzurra Due Carrare conquista un calcio di rigore per fallo di Bizzarro ai danni di Zanni. Dal dischetto va Vesentini, ma Pregnolato si conferma uno dei migliori estremi difensori del girone e para con un grandissimo riflesso.

Sembra l'anticamera del vantaggio ospite, ma Vesentini si fa perdonare trovando il gol decisivo 63'. Azione confusa e convulsa, al termine della quale il numero 9 dell'Azzurra Due Carrare trova il tap in vincente. Nei minuti restanti il Porto Viro schiuma di rabbia, ma la difesa di mister Fiorin tiene a bada gli attacchi rodigini e si regala tre punti vitali prima della sosta. Appuntamento al prossimo 7 novembre con la trasferta di Limena per l'Azzurra Due Carrare.

Ecco il tabellino della gara tra le due squadre:



AZZURRA DUE CARRARE: Rosellini, Zonzin, Scolaro (34’ s.t. Giudice), Grigio, Condino, Andreon, Regazzo, Aggio, Vesentini (27’ s.t. Canton), Zanni (44’ s.t. Destro), Bortolami (29’ s.t. Pavan). A disp. Papagno, Sturaro, Rigoni, Tosato, Businaro. All. Valeriano Fiorin.

PORTO VIRO: Lorenzo Pregnolato, Crosara, Marangon, Bizzaro (26’ s.t. Nazulli), Nicolò Monetti, Tiengo, Zanetti (22’ s.t. Andreello), Cinti, Fusetti (1’ s.t. Garbi), Scapoli (36’ s.t. Ballarin), Enrico Monetti. A disp. De Simone, Gianmarco Augusti, Cattin, Filippo Pregnolato, Girello. All. Giuseppe Augusti.

ARBITRO: Fornaini di Treviso.

RETE: 18’ s.t. Vesentini.

Ammoniti Canton, Regazzo, Marangon e Cinti. Recuperi: 2’ e 4’.