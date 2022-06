Promozione, girone C: Azzurra Due Carrare, il terzo acquisto è Guzzo

La campagna di rafforzamento dell’Azzurra Due Carrare di mister Sandon continua e dopo Michelotto e Zilio ecco il tris con l’arrivo dall’Armistizio Esedra Don Bosco dell’attaccante Simone Guzzo.

Per il classe 2001, autore di 14 reti nell'ultima stagione, una bella riconferma in Promozione dopo al retrocessione con l'Armistizio Esedra Don Bosco. Una carriera già lunga alle spalle, nonostante la giovanissima età, con il debutto in Eccellenza con il Saonara Villatora e le ultime esperienze con Villafranchese e la squadra di coach Favalli. Queste le sue parole dopo la firma:

"Le aspettative sono alte e ho tanta voglia di fare bene e lavorare con un nuovo gruppo. L’Azzurra Due Carrare, da avversaria, è sempre stata una squadra ostica e difficile da affrontare. Venire qui è senz’altro uno stimolo in più. Sin dal primo incontro il mister e il direttore mi hanno trasmesso fiducia e serietà: da parte mia darò il massimo per ripagarli. Voglio continuare a fare bene e a segnare il più possibile, per dare così continuità a tutto ciò che ho fatto di buono all’Esedra, a cui va un grosso saluto e un doveroso ringraziamento. Sono convinto che diremo la nostra e sono davvero carico per questa nuova avventura."