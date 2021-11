Promozione, girone C: l'Azzurra Due Carrare vola, la Vigontina San Paolo crolla

Domenica da urlo per l'Azzurra Due Carrare, che abbatte con un formidabile 3 a 0 in trasferta la Vigontina San Paolo, mettendosi in scia delle Fab 5 del girone C del campionato Promozione. 14 punti in classifica per gli uomini di Fiorin significano un campionato senza pensieri e soprattutto la consapevolezza di potersela giocare con chiunque.

LA CRONACA

Tanto equilibrio nella prima frazione, sbloccata dal rigore di Samuele Chinello al 36'. A questo punto la gara è in discesa per gli ospiti, che in avvio di ripresa trovano il raddoppio con un eurogol incredibile di Chinello. Dopo il doppio schiaffo, la Vigontina reagisce e si lamentano per un penalty non concesso a Garavello e al 65' restano in dieci per l'espulsione, per somma di ammonizioni, di Filippo Casagrande. Il terzo gol dell'Azzurra è a firma di Matteo Fantin. Naturale conseguenza di un match sempre ben giocato dai Fiorin Boys. Per la Vigontina San Paolo è più che notte fonda. I dieci punti in classifica sono più che un campanello d'allarme per gli uomini di Malerba.

Ecco il tabellino dell'incontro:



VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Barina, Bacchin (4’ s.t. Garavello), Piccolo (23’ s.t. Majolo), Canton, Amato (37’ s.t. Laguda), Celegato, Casagrande, Scarpa, Nardi, Matta (18’ s.t. Baso). A disp. Santello, Tommaso Baliello, Thomas Baliello. All. Massimo Malerba.



AZZURRA DUE CARRARE: Papagno, Zonzin (7’ s.t. Aggio), Fantin (42’ s.t. Rinaldo), Grigio, Condino, Andreon, Regazzo (32’ s.t. Sturaro), Contarin, Vesentini (37’ s.t. Destro), Chinello (26’ s.t. Pavan), Zanni. A disp. Stefani, Scolaro, Forster, Rigoni. All. Valeriano Fiorin.



ARBITRO: Bragagnolo di Castelfranco Veneto.



RETI: 36’ p.t. (rigore) e 4’ s.t. Chinello, 25’ s.t. Fantin.



Espulso Al 65' Casagrande per doppia ammonizione.

Ammoniti Barina, Celegato, Matta, Regazzo, Grigio, Andreon e Contarin.

Recuperi: 1’ e 4’.