Promozione, girone C: super ABC fino in fondo, schiantato in trasferta il Badia Polesine

Ennesima prestagione straordinaria dell'ABC Arre Bagnoli, che vince 3 a 2 in casa del Badia Polesine, blindando il quarto posto nel campionato di Promozione girone C. Tanto di cappello agli uomini di Sandon, capaci di mettere in fila formazioni dal pedigree e budget nettamente superiore. La dimostrazione che competenza e le idee, più dei nomi, anche in queste categorie possono fare la differenza.

Gli arancioneri a Badia partono fortissimi e al 12' pssano subito, con un bel colpo di testa di Ongaro su corner battuto dal solito Bernardi. Nel primo tempo è un monologo padovano con Bertipaglia, Zagolin e Redi ad andare vicini al raddoppio. Poco male, perché in avvio di ripresa ecco la rete del 2 a 0 firmata da Berenzi, sempre su idea vincente di Bernardi. Il tris è nell'aria ed arriva puntuale con Zagolin al 67'. Questa volta l'assist è di Bertipaglia dalla destra. Il Badia Polesine dopo le tre sberle, reagisce e trova con Najib due reti di pregevole fattura. Un bel biglietto da visita per l'ex Villa Estense, Prima Categoria. Nel finale Veronese salva su Bertipaglia, Bernardi coglie il palo e Creuso smanaccia su Crema.

BADIA POLESINE-ABC ARRE BAGNOLI 2-3 (12’ p.t. Ongaro, 13’ s.t. Berenzi, 22’ s.t. Zagolin, 26’ s.t. e 29’ s.t. Najib)

BADIA POLESINE: Veronese, Dobrozi (18’ s.t. Dal Martello), Travaglini, Ostojic (40’ s.t. Ruin), Vigato, Tommasini (29’ s.t. Valeri), Fantin (7’ s.t. Crema), Canevarolo, Gasparini (1’ s.t. Najib), Prando, Alfieri. A disp. Zampieri, Manfrin. All. Thomas Bonfante.

ABC ARRE BAGNOLI: Grimaldi (18’ s.t. Creuso), Cecconello (34’ s.t. Bader Massaghri), Ongaro, Busso, Minelli, Zanardo, Bertipaglia, Redi (1’ s.t. Berenzi), Zagolin, Donati (22’ s.t. Trovò), Bernardi. A disp. Amine Massaghri, Turra, Piva. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Antonello di Verona.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammonito Zagolin. Recuperi: 0’; 4’.