Promozione, girone C: tonfo Moselice, scatto Badia Polesine

Niente da fare per il Monselice di Simonato, che dopo tre risultati utili di fila assapora l'amaro calice della sconfitta al Comunale di Giacciano con Baruchella. Ci pensa Thompson al 92' a far sprofondare nel dramma il Monselice con la sua seconda rete stagionale. Per il classe 2003 del Pozzonovo una bella soddisfazione. Rallenta la rincorsa-playoff il Monselice, che scivola al settimo posto in classifica.

Gara spigolosa, poco spettacolare, con il Monselice a comandare le operazioni e sfiorare la rete con Menesello. Nella ripresa l’inerzia resta la stessa, Djordjevic divora la rete del possibile match-point all’87’ e cinque minuti arriva la beffa con Thompson.

BADIA POLESINE-MONSELICE 1-0

BADIA POLESINE: Veronese, Gallani, Gennaro, Ostojic, Travaglini, Pellizzari, Tommasini, Canevarolo, Ruin (19’ s.t. Diagne), Gasparetto (32’ s.t. Crema), Enrico Rizzato (14’ s.t. Thompson). A disp. Zaharia, Dal Martello, Fantin, Guagnetti, Donelli, Cestaro. All. Nicola Cavazzana.

MONSELICE: Nicola Simonato, Frizzarin, Marco Rizzato (36’ s.t. Lacerti), Bazzani, Rosa, Dalla Via (27’ s.t. Notolini), Bahhar (12’ s.t. De Toni), Menesello, Djordjevic, Galato (19’ s.t. Zecchinato), Salvatore. A disp. Lugari, Peraro, Zompa, Pavanello, Businarolo. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Baldo di Este.

RETE: 47’ s.t. Thompson.

NOTE: Spettatori 200 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Enrico Rizzato, Diagne, Travaglini, Crema, Pellizzari e Bahhar. Recuperi: 1’ e 4’.