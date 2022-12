Promozione, calciomercato: ABC, ecco il giovane Tiozzo alla corte di Lunardon

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Quarto rinforzo per il mercato invernale dell’ABC Arre Bagnoli, che completa il reparto avanzato assicurandosi dal Cavarzere il centravanti Alessandro Tiozzo. Dopo l'innesto dell'esperto Gabriele Salmaso, centrocampista proveniente dalla Miranese, un altro prezioso rinforzo per mister Lunardon.



Nato il 30 settembre del 2004, il nuovo attaccante arancionero ha disputato sino a questo momento il campionato nazionale juniores con la maglia del Mestre. Queste le sue dichiarazioni:«Sono molto felice di essere qui – le prime parole di Alessandro – Ho avuto subito delle ottime sensazioni, sia per la società che per il gruppo. Farò del mio meglio per dare un contributo importante e segnare più gol possibili».