Promozione, girone C: calciomercato, colpo Monselice con il difensore Bazzani

Mister Simonato l'aveva invocato a gran voce, il direttore sportivo l'ha accontentato. Il primo colpo di mercato del Monselice è il centrale difensivo tanto inseguito e poi non chiuso quest'estate. Con la finestra di mercato aperta, ecco arrivare dal vicentino il forte difensore Emanuele Bazzani. Ventisette anni compiuti a luglio scorso, il nuovo stopper biancorosso arriva dai vicentini dell’Unione La Rocca Altavilla, con cui ha disputato questa prima parte di stagione nel girone «A» di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili di Sambonifacese e Mantova, Emanuele ha poi collezionato esperienze importanti in serie D (Cerea), Eccellenza (Oppeano, CastelbaldoMasi, Academy Plateola e appunto Altavilla) e Promozione (Badia Polesine).

«Sono assolutamente felice della scelta che ho fatto – le prime parole del nuovo difensore biancorosso – Conosco già alcuni ragazzi e so che la rosa è ottima. L’obiettivo è fare di tutto per centrare la promozione e approdare in Eccellenza, perché credo sia la categoria che spetta di diritto ad una piazza come Monselice. Da parte mia darò il massimo per ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Tutti mi hanno parlato di un ambiente sano e soprattutto di una grande tifoseria, che sostiene e carica i ragazzi ogni domenica. Ci sono tutte le carte in regola per fare un grande campionato.»