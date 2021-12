Promozione, girone C, calciomercato: il Limena batte due colpi con Moore e Pedon

Terzo posto in classifica, appena a due punti dalla Piovese capolista e in casa Limena sognare non costa nulla. Anzi, più che sognare, bisogna credere nel sogno Eccellenza. Ecco perché la squadra di Prisco in questi primi quindici giorni di mercato ha chiuso due supercolpi per rinforzare la retroguardia difensiva.

Il primo è Giampier Moore, ex Valdagno tra le altre, in forza fino a pochi giorni fa al Sitland Rivereel. Un innesto di grande esperienza, quello del 1985 vicentino, in grado di alzare il livello di ambizione e forza del pacchetto arretrato di mister Prisco.

Pedon invece proviene da Le Torri Bertesina. Anche lui innalza il tasso tecnico difensivo della squadra. Due innesti di grande livello, in grado, chissà di spostare l'ago della bilancia in favore del Limena, in un girone come il C della Promozione, che definire equilibrato è un eufemismo.