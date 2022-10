Promozione, girone C: harakiri Monselice, il Cavarzere pareggia e ringrazia

A metà tra il paranormale e l'incredibile. Così i tifosi del Monselice sono usciti dal comunale di Cavarzere al termine del 4 a 4 contro i padroni di casa, per la quinta giornata del campionato Promozione girone C.

Una gara non adatta ai deboli di cuore, sicuramente beffarda per il Monselice, avanti di tre reti sino ad un quarto d'ora dal termine. Poi, negli uomini di Simonato qualcosa si è spento e il Cavarzere ha saputo rimontare, seppure in modo rocambolesco, dimostrando che la squadra veneziana è una serie pretendente alla vittoria finale del campionato.

E pensare che il pomeriggio per il Monselice prende subito una piega positiva. Zecchinato due volte e Djordjevic, lanciano i biancorossi avanti di tre gol. La riscossa dei veneziani avviene ad inizio ripresa con Andrea Caraceni, che accorcia. Businarolo, al 61' rimette ancora tre reti di distanza tra Monselice e Cavarzere, ma negli ultimi 15 minuti, come scritto sopra, succede l'imponderabile. Al 78’ Caraceni segna il 2-4 su azione di corner, all’89’ Berti mette il 3-4 e al 94' ecco la frittata. Zanellato dal dischetto non perdona, si toglie la maglietta, esulta sotto i tifosi del Monselice e si fa buttare fuori da Celegato di Mestre. Degno epilogo di una gara pazza, folle, bellissima, meno che per il Monselice di mister Simonato.

Questo il tabellino della gara nel veneziano:

CAVARZERE-MONSELICE 4-4

CAVARZERE: Alberto Bertaggia, Girotto (27’ s.t. Tiozzo), Morin, Berti, Polato (1’ s.t. Zanellato), Grigoletto (39’ s.t. Alessandro Bertaggia), Tommaso Umberto Boscolo (34’ s.t. Marangon), Caraceni, Nicola Nordio (1’ s.t. Leonardo Nordio), Hermas Yasser, Pianta. A disp. Mottaran, Berto, Davide Boscolo. All. Roberto Mantoan.

MONSELICE: Nicola Simonato, Businarolo, Tonazzo, Notolini, Zompa, Dalla Via, Bahhar (17’ s.t. Berto), Menesello, Djordjevic, Galato, Zecchinato (23’ s.t. Sguotti). A disp. Missaglia, Vedovato, Varroto, Gori, Rizzato, Peraro, De Leo. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Celegato di Mestre.

RETI: 14’ p.t. e 42’ p.t. Zecchinato, 43’ p.t. Djordjevic, 8’ s.t. e 33’ s.t. Caraceni, 16’ s.t. Businarolo, 44’ s.t. Berti, 49’ s.t. Zanellato (rigore).

NOTE: Spettatori 250 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Espulso al 50’ s.t. Zanellato per doppia ammonizione. Ammoniti Caraceni, Morin, Grigoletto, mister Mantoan, Nicola Simonato, Galato e Vedovato. Recuperi: 1’ e 5’.