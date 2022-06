Promozione, girone C: colpo Azzurra Due Carrare, ecco il portiere Zilio

L'erede di Enrico Rosellini in casa Azzurra Due Carrare ha finalmente un nome e un cognome: si tratta di Denis Zilio, portiere di esperienza, quest'anno all'Academy Plateola in Eccellenza. Sarà lui a difendere i pali dell'Azzurra Due Carrare il prossimo anno. Un innesto di qualità, per dirla con le parole del canale ufficiale biancoazzurro, ma soprattutto un ritorno dopo il biennio molto positivo tra il 2016-2018. Per il classe 1994 una nuova avventura dopo quelle con Thermal Abano al debutto in Eccellenza e poi una carriera di grande prestigio tra Este, Campodarsego, Due Carrare appunto, Arcella, Albignasego ed Academy Plateola. Queste le sue parole:

"Sono felice di essere tornato a Due Carrare. Società e squadra mi hanno voluto fortemente e questo è senza dubbio motivo di orgoglio e piacere. Trovo un gruppo solido, che in larga parte conosco già, il cui obiettivo minimo è fare almeno meglio dell?anno scorso. Ringrazio Andrea Stefani e la società per la fiducia che hanno riposto in me: soprattutto perché ero già stato qui, sempre in Promozione, in un?annata sicuramente non felice per entrambi. I presupposti per fare bene ci sono tutti e daremo il massimo per toglierci delle belle soddisfazioni."