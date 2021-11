Promozione, girone C e D: le designazioni arbitrali della settima giornata

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Continua la caccia alla capolista Piovese. Nel girone C del campionato Promozione, tutti all'inseguimento della prima in classifica, con parecchi crocevia molto interessanti in alta quota tra cui Limena-Azzurra Due Carrare, Monselice-Villafranchese e Saonara Villatora-ABC Bagnoli Candiana.

Di seguito le designazioni del girone C. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 7 novembre:

Aurora Legnaro-Armistizio Esedra Don Bosco - Arbitro: Davide Framba (Verona) Assistenti:Tiziano Ballarin (Venezia) e Enrico Franchin (Adria)

Calcio Porto Viro-Badia Polesine - Arbitro: Leonardo Crivellaro (Legnago) Assistenti: Riccardo Cotalini (Adria) e Nicola Mondin (Adria)

Calcio Villatora Saonara-Arre Bagnoli Candiana - Arbitro: Alberto Fornaini (Treviso) Assistenti: Luca Bergamin (Castelfranco Veneto) e Mattia Fasson (Padova)

Limena-Azzurra Due Carrare - Arbitro: Federico Marchetti (Bassano del Grappa) Assistenti: Gianluca Morrone (Castelfranco Veneto) e Niccolo' Pianegonda (Schio)

Monselice-Villafranchese - Arbitro: Fabio Squarcina (Venezia) Assistenti: Matteo Pavanati (Adria) e Alberto Luvison (Conegliano)

Piovese-Calcio Caselserugo Maserà - Arbitro: Marco Cazzavillan (Vicenza) Assistenti: Simone Bedin (Mestre) e Tommaso Vettori (Vicenza)

Vigontina San Paolo-Loreo - Arbitro: Francesco Dogliani (Conegliano) Assistenti: Nicola Salvi (Padova) e Antonino Madonia (Padova)

GIRONE D

L'Unione Cadoneghe da Campigo è pronto a ripartire alla riconquista del primo posto occupato dall'Eurocassola. Impegno in trasferta anche per la Curtarolese, mentre l'Ambrosiana Trebaseleghe ospita in casa la Miranese. Ecco gli arbitri del girone D. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 7 novembre:

Ambrosiana Trebaseleghe-Miranese - Arbitro: Farouk Jyate (Conegliano) Assistenti: Riccardo Furlan (Chioggia) e Luca Sostini (Este)

Campigo-Unione Cadoneghe - Arbitro: Adis Kurti (Mestre) Assistenti: Matteo Anese (Portogruaro) e Omar Schiavon (Castelfranco Veneto)

Unione Graticolato Gelsi-Curtarolese - Arbitro: Lorenzo Lena (Treviso) Assistenti: Nicholas Bacelle (Padova) e Adarsh Rosiglioni (San donà di Piave)