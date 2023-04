Promozione, girone C & D: gli orari delle gare dei playoff e playout

È il momento della verità. Nel girone C Villafranchese e Monselice si giocano la prima gara dei playoff, mentre Limena, Azzurra Due Carrare e Euganea Rovolon Cervarese sono attesi dalla gara d'andata dei playout. Nel raggruppamento D, Vigontina San Paolo a Dolo per accedere alla finalissima contro i padovani del Galliera, mentre la Fontanivese San Giorgio si gioca il primo round per mantenere la categoria. Di seguito orari e gare del 30 aprile 2023.

GIRONE C

Semifinale Playoff - Ore 15:30

Villafranchese-Cavarzere

Scardovari-Monselice

(In caso di parità si va ai supplementari: in caso di ulteriore parità, supera il turno la squadra meglio classificata. La squadra eliminata accede alla graduatoria C per gli eventuali ripescaggi).



Playout, Andata - Ore 15:30

Badia Polesine-Limena

Euganea Rovolon Cervarese-Azzurra Due Carrare

Gare di andata e ritorno, con la prima partita sul campo della squadra peggio classificata. In caso di parità di gol tra andata e ritorno, si va ai supplementari: se la parità persiste, si salva la squadra meglio classificata mentre l'altra retrocede.

GIRONE D

Semifinale Playoff - Ore 15:30



Dolo Pianiga-Vigontina San Paolo



Gara unica a Dolo. In caso di parità supplementari, se la gara resta in parità fino al 120' si qualifica il Dolo Pianiga grazie al miglior piazzamento.

Playout, Andata - Ore 15:30

Fontanivese San Giorgio-Pro Venezia

Miranese-Union Pro

Gare di andata e ritorno, con la prima partita sul campo della squadra peggio classificata. In caso di parità di gol tra andata e ritorno, si va ai supplementari: se la parità persiste, si salva la squadra meglio classificata mentre l'altra retrocede.