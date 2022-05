Promozione, girone C & D: i playout delle padovane

I verdetti del campionato hanno detto chiaro e tondo che nel girone C l'Armistizio Esedra Don Bosco di Falcetti dovrà giocarsi la permanenza in Promozione contro il Loreo. Entrambe le compagini durante l'anno hanno navigato sempre in zona spareggi e di certo non sorprende vederle disputarsi la categoria. Nell'ultima giornata hanno regolato le corazzate Limena e Villafranchese, segno che le motivazioni giuste, talvolta, sanno fare miracoli. Ora c'è da confermarle anche tra due settimane, anche se l'Armistizio Esedra Don Bosco è obbligato a vincere in virtù di una peggiore classifica. Gara d'andata nel padovano, mentre il ritorno si gioca nel rodigino. Solo il 5 giugno si saprà chi riuscirà a mantenere la sesta serie dilettantistica.

29/05/2022, ore 16:30 - Esedra Don Bosco-Loreo

05/06/2022, ore 16.30 - Loreo-Esedra Don Bosco

Discorso differente per la Curtarolese nel raggruppamento D. Per gli uomini di Ton i risultati a disposizione sono due e il rientro di Pavanello è un buon viatico per avvicinarsi al playout con i vicentini del Valbrenta. Intervistato nel post gara dal Mattino di Padova, mister Ton si lamentava dell'assurdità di disputare questo doppio scontro dall'alto dei 18 risultati conseguiti nel campionato. Tutto vero, se non fosse che la Curtarolese ha raccolto 13 pareggi e la miseria di cinque vittorie, di cui quattro nello sfavillante girone d'andata. Sicuramente l'infortunio di Pace ha tolto pericolosità offensiva, da ritrovare dal 29 maggio nel vicentino, data della gara d'andata.

29/05/2022, ore 16:30 - Valbrenta-Curtarolese

05/06/2022, ore 16.30 - Curtarolese-Valbrenta