Promozione girone C e D: le designazioni arbitrali dell'ottava iornata

Piovese sempre prima in classifica nel girone C del campionato Promozione, impegnata in casa dell'Azzurra Due Carrare. All'inseguimento della capolista ecco il big match dell'ottava giornata tra Saonara Villatora e Limena. Battesimo di fuoco per Lunardon e il suo Aurora Legnaro a Badia Polesine, mentre il Monselice è atteso dalla gara in trasferta contro il Casalserugo Maserà. Match delicato a Bagnoli, tra l'ABC e la Vigontina San Paolo. Altri incroci patavino rodigino negli ultimi due incontri di giornata: Loreo-Armistizio Esedra Don Bosco e Villafranchese-Calcio Porto Viro.

Di seguito le designazioni del girone C. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 14 novembre:

Arre Bagnoli Candiana-Vigontina San Paolo - Arbitro: Riccardo Pinna (Vicenza) Assistenti: Marco Bonello (Este) e Enrico Franchin (Adria)

Azzurra Due Carrare-Piovese - Arbitro: Mattia Rosini (Vicenza) Assistenti: Matteo Pavanati (Adria) e Davide Marai (Verona)

Badia Polesine-Aurora Legnaro - Arbitro: Alberto Gironi (Verona) Assistenti: Enrico Rosa (Vicenza) e Davide Puggina (Este)

Calcio Caselserugo Maserà-Monselice - Arbitro: Marco Targhetta (Castelfranco Veneto) Assistenti: Riccardo Furlan (Chioggia) e Simone Covolan (Conegliano)

Calcio Villatora Saonara-Limena - Arbitro: Luca Simeoni (Conegliano) Assistenti: Matteo Anese (Portogruaro) e Aleksas Rocchi (Mestre)

Loreo-Armistizio Esedra Don Bosco - Arbitro: Andrea Bellingardo (Chioggia) Assistenti: Alessandro Bozzolan (Rovigo) e Mattia Petrone (Rovigo)

Villafranchese-Calcio Porto Viro - Arbitro: Mattia Ferron (Vicenza) Assistenti: Mattia Fasson (Padova) e Anna Scapolo (Padova)

GIRONE D

L'Unione Cadoneghe è al momento della verità. Contro la capolista Eurocassola, un solo risultato a disposizione: vittoria. Impegno in trasferta per l'Ambrosiana Trebaseleghe sul campo del Football Val Brenta, mentre gioca in casa la Curtarolese contro il Vedelago Ecco gli arbitri del girone D. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 14 novembre:

Curtarolese-Vedelago - Arbitro: Andrea Martucci (Verona) Assistenti: Nereo Sandri (Vicenza) e Francesco Labombarda (Este)

Football Valbrenta-Ambrosiana Trebaseleghe - Arbitro: Giovanni Costa (Castelfranco Veneto) Assistenti: Simone Baggio (Bassano del Grappa) e Giovanni Agostino Marchiori (Bassano del Grappa)

Unione Cadoneghe-Eurocassola - Arbitro: Paolo Zantedeschi (Verona) Assistenti: Sebastiano Rocco (Mestre) e Fabio Salvagno (Chioggia