Promozione, girone C & D: tutti i risultati del terzo turno di ritorno

Piovese in fuga nel girone C, ABC Arre Bagnoli Candiana al quarto posto con il Limena, mentre nei bassifondi vittoria del Porto Viro sull'Esedra Don Bosco. Nel raggruppamento D scoppola casalinga per l'Ambrosiana Trebaseleghe, solo pareggio per l'Unione Cadoneghe