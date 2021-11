Promozione, girone C e D: tutti i risultati della settima giornata

Ecco tutti i risultati dei gironi C e D in cui sono impegnate le squadre di Padova e provincia del campionato di Promozione

GIRONE C

Da segnalare le vittorie di misura in testa e in coda della Piovese e dell'Armistizio Esedra Don Bosco, rispettivamente contro Calcio Casalserugo Maserà e Aurora Legnaro. Importante affermazione casalinga anche per la Vigontina San Paolo, capace di regolare con tre reti il Loreo.

Aurora Legnaro-Armistizio Esedra Don Bosco 0-1

Calcio Porto Viro-Badia Polesine 1-2 (Monetti; 2 Manfrin)

Calcio Villatora Saonara-Arre Bagnoli Candiana 4-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Limena-Azzurra Due Carrare 1-0 (Leggi qui la cronaca del match)

Monselice-Villafranchese 1-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Piovese-Calcio Caselserugo Maserà 1-0 (Toffanin rig.)

Vigontina San Paolo-Loreo 3-0 (Ruzza, Matta, Nardi)

GIRONE D

L'Unione Cadoneghe da Campigo cade a Campigo, mentre per l'Ambrosiana Trebaseleghe pareggio pirotecnico contro la Miranese

Ambrosiana Trebaseleghe-Miranese 2-2 (2 Trevisan; Begheldo, Veronese rig.)

Campigo-Unione Cadoneghe 1-0

Unione Graticolato Gelsi-Curtarolese 0-0 (Leggi qui la cronaca del match)