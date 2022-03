Promozione, girone C & D: tutti i risultati del 20°turno

Nel girone C continua la fuga verso la vittoria della Piovese. In fondo alla graduatoria, seconda vittoria consecutiva per l'Aurora Legnaro, che riscalda la lotta salvezza e aggancia l'Esedra Armistizio Don Bosco di Falcetti. Nel girone D l'Unione Cadoneghe riparte con un netto 3 a 0 ai danni del Campigo. Pesante disfatta per l'Ambrosiana Trebaseleghe