Promozione, girone C: Davide Marcato (ds Villafranchese) "Mi aspetto una prestazione super in Coppa Veneto l'8 dicembre"

Davide Marcato, direttore sportivo della Villafranchese delinea il momento della Villafranchese, terza in classifica, all'indomani della partitissima contro la Piovese, terminata in pareggio. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva a Padova Oggi:

"È stata una gara tra due squadre molto competitive. Ho visto una gara ad alti livelli. La Piovese, come sapevamo già, è una squadra ben organizzata, con delle individualità molto importanti. Noi abbiamo tenuto bene il campo e c'è stato un infortunio del portiere nel secondo tempo per il pareggio avversario, però nel complesso sono contento della prestazione dei ragazzi. Resta un po' di rimpianto si, perché con tre punti potevamo agganciare la vetta. Era una bella occasione, perché i punti valgono doppio. Al tempo stesso il nostro obiettivo principale è l'8 dicembre. Abbiamo l'andata di semifinale di Coppa Veneto e come direttore sportivo, a nome della società, ho chiesto alla squadra che ci terrei molto ad arrivare fino in fondo. Ciò non toglie che bisogna fare bene anche in campionato, sia chiaro. Da qui fino a Natale mancano tre gare in campionato e quindi mi aspetto prestazioni come quelle contro la Piovese. Ovviamente mi aspetto una prestazione super in Coppa in casa contro il Noventa, dove ci giochiamo i primi 90' di 180', fondamentali per il proseguo della stagione"