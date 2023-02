Promozione, girone C: Diego Tono (Azzurra Due Carrare) "Il derby con l'ABC sfida cruciale"

La gara dell'ex di mister Sandon, fautore principale del miracolo ABC Arre Bagnoli Candiana fino ad aprile 2022, ma soprattutto un derby che vale punti salvezza pesantissimi, come riconosce Diego Tono, attaccante di grande esperienza in forza all'Azzurra Due Carrare. Queste le sue dichiarazioni:



«Per noi sarà una sfida cruciale – afferma il bomber carrarese classe 1988 – Fortunatamente ci arriviamo nelle migliori condizioni, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il girone di ritorno era iniziato in maniera molto difficile ma ora veniamo da due vittorie fondamentali, che ci hanno fatto respirare e conquistare punti pesanti per la salvezza. Merito di tutto il gruppo, che non ha mai mollato: chi ha giocato meno si è sempre fatto trovare pronto e ora lo sta dimostrando. Abbiamo una rosa molto giovane, basti pensare che l’unico over 30 sono io. L’obiettivo resta la salvezza, che speriamo di raggiungere matematicamente prima del 16 aprile: al Comunale arriverà il Monselice e vorrei fosse una bellissima festa, visto che avendo deciso di smettere sarà l’ultima partita della mia carriera».