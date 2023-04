Promozione, girone C: dopo i playoff, mister Simonato lascia il Monselice

Era nell'aria, adesso è ufficiale. Dopo i playoff, Luca Simonato non sarà più l'allenatore del Monselice. Dopo 8 stagioni finisce la storia d'amore tra Monselice e mister Simonato. Una svolta epocale, come sottolineato dai canali ufficiali biancorossi.

L'allenatore più longevo della storia biancorossa lascia dopo 265 partite in biancorosso, con un bilancio straordinario di 152 vittorie, 58 pareggi e 55 sconfitte. L'allenatore della scalata, tra i più vincenti della storia del Monselice, con tre campionati vinti, un secondo posto in Promozione lo scorso anno, tre finali-playoff, una semifinale di Coppa Veneto di Prima Categoria (poi annullata dal Covid )e i titoli di vicecampione provinciale nella Coppa di Terza Categoria e di vicecampione regionale nelle fasi finali di Seconda.



Una seperazione in serenità ed armonia, come sottolineato dalla nota congiunta di club e tecnico. «Nello sport, e nello specifico nel calcio, esistono dei cicli che vanno rispettati – il saluto del tecnico – Con il club ne abbiamo parlato già alcune settimane fa. Ho rappresentato questi colori con orgoglio per nove stagioni, di cui una da giocatore e otto da allenatore. Tra partite e allenamenti significa essere entrato in uno spogliatoio con la borsa del Monselice più di mille volte. Ho visto questa società rinascere dalle ceneri di un fallimento e tornare ad essere una realtà consolidata del panorama calcistico regionale. Esco dalla porta principale con il sorriso, consapevole di aver messo tutto me stesso in questo lungo viaggio. Porterò per sempre con me un sacco di ricordi, immagini ed emozioni. Ringrazio tutti coloro che hanno vissuto con me anche solo pochi istanti di questo cammino: i quasi 170 giocatori che mi hanno sopportato e supportato, tutti i ragazzi dello staff che hanno condiviso con me la quotidianità, i membri degli anni passati e gli attuali Luca, Petra, Pippo Iebba, Pippo Brombin, Max, Ricky, Fabio e Tommy: ragazzi che definire straordinari è assolutamente riduttivo. Ringrazio tutta la società biancorossa, dal grande amico Stefano Loverro ai presidenti, passando ovviamente per tutti i componenti della dirigenza che non cito uno ad uno solo per il timore di dimenticarmi qualcuno. Un doveroso ed emozionante grazie va a tutti i tifosi biancorossi e in particolare al gruppo Ultras: molte vittorie sono passate attraverso il loro costante e incondizionato sostegno. Prima di salutare definitivamente abbiamo i playoff: sarebbe una gioia immensa riuscire a regalare a tutti un finale da vecchio cuore biancorosso». Appuntamento a domenica 30 aprile sul campo dello Scardovari per la prima gara dei playoff. Sarà l'ultimo ballo di una storia incredibile di calcio, sport e passione? I tifosi del Monselice si augurano di no e di proseguire almeno fino al 7 maggio, data della finalissima playoff.