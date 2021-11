Promozione, girone C e D: il riepilogo di tutti i risultati

Nel girone C del campionato di Promozione, continua la rincorsa verso la vetta di Villatora Saonara e Villafranchese, entrambe vittoriose in casa contro Limena e Porto Viro. Debutto amaro per l'Aurora Legnaro di mister Lunardon a Badia Polesine, con i padroni di casa vincenti per 1 a 0. Seconda vittoria consecutiva per l'Armistizio Esedra Don Bosco. Discorso differente nel girone C, dove l'Unione Cadoneghe tiene in bilico il match fino all'88' contro la capolista Eurocassola, ma una magia di Parise su punizione, la condanna alla sconfitta. Rinviata la gara dell'Ambrosiana Trebaselesghe.

Ecco tutti i risultati dell'ottava giornata del campionato Promozione

GIRONE C

Arre Bagnoli Candiana-Vigontina San Paolo 2-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Azzurra Due Carrare-Piovese 1-1 (Leggi qui la cronaca del match)

Badia Polesine-Aurora Legnaro 1-0 (Manfrin)

Calcio Caselserugo Maserà-Monselice 0-1 (Leggi qui la cronaca del match)

Calcio Villatora Saonara-Limena 2-0 (Niselli, Vignato)

Loreo-Armistizio Esedra Don Bosco 0-2 (Francescato, Bertollo)

Villafranchese-Calcio Porto Viro 5-2 (2 Minozzi, Rusu, Allegro, Cappellari; Garbi, Monetti)

GIRONE D

Curtarolese-Vedelago 0-1 (Leggi qui la cronaca del match)

Football Valbrenta-Ambrosiana Trebaseleghe rinviata

Unione Cadoneghe-Eurocassola 1-2 (Berno rig.; Pinton, Parise)