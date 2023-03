Promozione, girone C: Emanuele Bazzani (Monselice) "Per restare dentro ai playoff zero errori"

Il rientro in campo di Emanuele Bazzani, gettato nella mischia nei minuti finali del primo tempo per l’infortunio muscolare occorso ad Alessio Zompa è sicuramente la notizia più bella per il Monselice di mister Simonato.

Un rientro di grande importanza per i biancorossi, in vista del rush finale dil campionato, con il centrale difensivo ex Unione La Rocca Altavilla, nuovamente al 100% e pronto ad aiutare la causa per difendere la zona playoff. Queste le sue dichiarazioni:



«Tornare a giocare al Comunale è sempre una grande emozione, specie dopo uno stiramento muscolare che mi ha tenuto fermo a lungo – le parole del centrale difensivo – Ora l’obiettivo è ritrovare la condizione il prima possibile per il tour de force finale che ci attende. Manca più di un mese e non possiamo più permetterci passi falsi. Ora le squadre sono tutte molto agguerrite e lotteranno fino all’ultimo per raggiungere i rispettivi obiettivi. Per restare dentro ai playoff bisognerà ridurre a zero il margine di errore, perché le partite sono poche e la posta in palio è decisamente alta. Con il mister e lo staff stiamo facendo un grande lavoro: ho dei compagni fantastici, che danno il massimo in tutte le circostanze. La società e i tifosi ci sostengono sempre e insieme a loro faremo qualsiasi cosa pur di centrare l’obiettivo-playoff. Purtroppo il campo alla domenica non ci aiuta ad esprimere il nostro bel calcio, ma questo non deve essere un alibi per la sconfitta con lo Scardovari. Daremo l’anima per prenderci ciò che ci spetta».