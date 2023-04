Promozione, girone C: Chinello è magia, l'Azzurra Due Carrare si avvicina alla salvezza

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Euganea Rovolon Cervarese

Una bordata di Chinello ad una manciata di minuti dalla fine, regala il primo round playout all'Azzurra Due Carrare sul campo dell'Euganea Rovolon Cervarese del grande ex, mister Valeriano Fiorin. Gara poco spettacolare, con poco lavoro per i portieri e un lieve predominio dell'Azzurra Due Carrare grazie alla giornata di grazia di Guzzo e Chinello. Sono proprio loro due a confezionare la rete decisiva all'86', mentre per i locali da segnalare la traversa di Montemezzo a metà della ripresa.

Questo il tabellino della gara:

EUGANEA ROVOLON CERVARESE-AZZURRA DUE CARRARE 0-1

EUGANEA ROVOLON CERVARESE: Bazzolo, Alberti, Franzina, Lovisetto, Giacomazzi, Silvestrin, Montemezzo (42’ s.t. Pollacchini), Morello, Kercuku (22’ s.t. Garon), Fasolo (27’ s.t. Kitenge), Celestre. A disp. Nicolè, Rubin, Gradella, Corrà, Guerra, Chiarotto. All. Valeriano Fiorin.

AZZURRA DUE CARRARE: Zilio, Pavan (49’ s.t. Aggio), Frison, Zabarella, Andreon, Condino, Michelotto (26’ s.t. Businaro), Contarin (29’ s.t. Regazzo), Guzzo, Chinello (52’ s.t. Lazzaro), Gusso (39’ s.t. Forster). A disp. Stefani, Gardellin, Zonzin, Destro. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Simonetto di San Donà di Piave.

RETE: 41’ s.t. Chinello.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Silvestrin, Montemezzo, Morello, Garon, Condino, Contarin e Chinello. Recuperi: 2’ e 8’