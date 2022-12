Promozione, girone C: Filippo Donati (ABC) "Chiudiamo bene il girone d'andata contro il Badia Polesine"

Il primo gol è stato un sinistro da posizione decentrata, mentre il secondo è stato un destro dai sedici metri a coronare una grande azione corale dei suoi compagni. Non c'è che dire, il capitano dell'Arre Bagnoli Candiana, Filippo Donati, è capace di fare solo gol bellissimi e soprattutto pesantissimi. Dopo sette giornate, la vittoria contro l'Abano rappresenta un nuovo inizio per la squadra arancionera, come riconosce lo stesso Donati:



«Finalmente siamo tornati alla vittoria ed era la cosa più importante – sorride il capitano arancionero – Venivamo da una serie di gare in cui meritavamo molto di più. Questi tre punti sono di vitale importanza, sia per la classifica che per il morale. Ora bisogna dare continuità e già domenica vogliamo chiudere al meglio il girone d’andata facendo risultato anche con il Badia Polesine. In settimana la prepareremo al massimo, come sempre, e andremo a giocarcela per fare bottino pieno».