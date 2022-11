Promozione, girone C: Filippo Donati (ABC Arre Bagnoli Candiana) "Le soddisfazioni arriveranno anche per noi"

Lo 0-0 di domenica sul campo della corazzata Porto Viro ha portato in dote un buon punto all’ABC Arre Bagnoli, che dopo le prime otto giornate di campionato occupa il nono posto del girone «C» di Promozione. Con Filippo Donati, il capitano della squadra, è il momento di analizzare questa prima parte di tragitto stagionale:



"La classifica non rispecchia il nostro reale valore e il bel calcio che riusciamo a proporre – sostiene il centrocampista arancionero, classe 1995 – Durante la settimana ci alleniamo sempre con grande intensità e tanta voglia. Nel calcio ci sono periodi in cui ti va tutto bene e altri, come questo, in cui paghi a caro prezzo ogni minimo errore: dobbiamo metterci tutti un qualcosina in più, ma sono certo che le soddisfazioni arriveranno anche per noi. Il duro lavoro, alla fine, paga sempre. Abbiamo fatto una buona gara in un campo caldo e difficile per chiunque. È stata una bella prestazione di squadra: siamo stati bravi a difenderci quando c’era da soffrire e davanti abbiamo creato diverse occasioni. Peccato per il grande salvataggio finale del loro difensore, perché potevamo anche vincerla. In ogni caso è una prova da cui dobbiamo ripartire ancora più convinti e determinati».