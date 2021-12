Promozione, girone C: i flop del girone d'andata 2021-2022

Dopo aver visto i top team di questa prima parte della stagione, è il momento delle squadre che stanno disattendendo le aspettative di inizio campionato in Promozione girone C.

Limena: Inseriamo gli uomini di mister Prisco in questa lista perché i 21 punti sono un buon raccolto, ma insufficiente per una squadra con dichiarate ambizioni di primato e che rivaleggia con Piovese, Monselice e Villafranchese per ampiezza di rosa e scelte. Quando i nomi non bastano per vincere le partite. È vero alcune partite sono state ribaltate con la qualità e il cuore dei suoi migliori interpreti, ma da questo Limena si può e si deve attendere altro. Al momento Brotto e compagni sono rimandati. Al girone di ritorno ardua sentenza e speranza viva di ribaltare queste parole.

Saonara Villatora e Vigontina San Paolo: Discorso simmetrico per entrambe: squadre giovani, con sprazzi di bel gioco visto, ma ancora molto acerbe dal punto di vista mentale. E se per il Saonara Villatora la crisi di risultati è di queste ultime giornate, timidi segnali di risveglio si intravedono in casa Vigontina San Paolo. Riprendere il filo con la continuità sarà la priorità per entrambe da febbraio in poi.