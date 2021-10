Promozione, girone C: i risultati della quarta giornata

La Piovese riprende la testa alla classifica, inseguono un gruppo di tre composto da Monselice, Azzurra Due Carrare e Villatora Saonara. In fondo alla graduatoria sempre l'Armistizio Esedra Don Bosco

Il campionato di Promozione, girone C, entra sempre più nel vivo. Continui ribaltamenti di classifica, come è normale che sia, dato il periodo, ma una prima idea di classi di potere c'è già. La Piovese torna in testa alla classifica dopo la sofferta vittoria contro l'Armistizio Esedra Don Bosco, mentre alle sue spalle si è formato un gruppo interessante di inseguitrici: Monselice, Villatora Saonara e Azzurra Due Carrare. Di seguito tutti i risultati del quarto turno di campionato:

Armistizio Esedra Don Bosco - Piovese 2-3 (10' Danieletto, 60' Bertollo; 15', 61' Biolo, 80' Battarin)

Arre Bagnoli Cadiana-Villafranchese 1-1 (leggi qui la cronaca del match)

Aurora Legnaro-Monselice Calcio 0-5 (leggi qui la cronaca del match)

Azzurra Due Carrare-Saonara Villatora 1-0 (70' Chinello)

Badia Polesine-Limena 0-2 (18'Pampagnin, 45+3’ Andrici)

Casalserugo Maserà-Vigontina San Paolo 0-0

Loreo-Porto Viro 1-1 (