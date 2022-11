Promozione, girone C: i risultati e la classifica della 10°giornata

Continua la corsa solitaria in vetta della Villafranchese, inseguita dal Porto Viro. Provincia di Rovigo indigesta per le padovane: il Pettorazza batte il Limena, Scardovari e Loreo piegano in trasferta rispettivamente Azzurra Due Carrare e Saonara Villatora. Ritorno alla vittoria del Monselice sul campo dell'Euganea Rovolon Cervarese, solo pareggio per l'ABC con il Cavarzere