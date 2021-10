Promozione, girone C: i temi del quarto turno

Nessuna ammazza girone in questo raggruppamento, all'insegna dell'equilibrio e delle sorprese continue in queste prime partite

Sembrava la Piovese la dominatrice designata del girone e invece la sconfitta di Monselice ha rimesso in discussione tutte le carte sul tavolo del gruppo C del campionato Promozione. Questa quarta giornata è molto interessante per alcuni testa-coda, ma soprattutto perché nella zona di metà classifica ci sono alcune partite che definiranno cosa vorranno fare da grand certe squadre.

Sul tema testa coda ecco subito Armistizio Esedra Don Bosco contro Piovese, con quest'ultimi chiamati al riscatto dopo la sconfitta di Monselice. Chi vuol confermare il magic moment è invece l'Arre Bagnoli Candiana, in casa contro la Villafranchese, miglior difesa del campionato con il Casalserugo Maserà. Spettacolo e calcio offensivo si prospetta tra Aurora Legna e Monselice Calcio, mentre per la capolista Saonara Villatora ecco la trasferta contro l'Azzurra Due Carrare ancora ferito dai 6 gol subiti domenica scorsa. Limena a Rovigo contro il Badia Polesine, per un match dai punti in gioco molto pesanti. La sorpresa del girone, il pragmatico Casalserugo Maserà, alle prese con la delusione sinora del girone, il Vigontina San Paolo. Chiude la giornata Loreo-Porto Viro: anche qui vale il discorso fatto tra Limena e Badia Polesine. Chi vince può spiccare il volo verso un campionato molto ambizioso.