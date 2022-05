Promozione, girone C: l'arbitro del playout dell'Armistizio Esedra Don Bosco

Tempo di playout per l'Armistizio Esedra Don Bosco domenica 29 maggio alle ore 16:00. Per gli uomini di Favalli mpegno casalingo contro il Loreo. In campionato sei punti conquistati per i padovani, frutto di due vittorie. 2 a 0 in trasferta lo scorso 14 novembre 2021, con reti di Francescato e Bertollo, mentre al ritorno a decidere la contesa ci ha pensato ancora Bertollo.

Ecco il team arbitrale che dirigerà l'incontro:

Armistizio Esedra Don Bosco-Loreo - Arbitro: Mattia Bragagnolo di Castelfranco Veneto. Assistenti: Emilio Cisotto (Conegliano) e Andrea Bianchin (Treviso)