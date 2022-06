Promozione, girone C: l'Armistizio Esedra Don Bosco retrocede con una vittoria a Loreo

L'Armistizio Esedra Don Bosco retrocede in Prima Categoria al termine del playout contro il Loreo. Non basta la vittoria in trasferta per 1-0 a Falcetti e compagni per disputare nuovamente il campionato Promozione anche la prossima stagione. La punizioe meraviglia di Guzzo al 75' non basta ai padovani, che scendono in categoria in virtù del peggior piazzamento al termine della regular season.

La gara, vibrante e nervosa, sui 210 minuti ha detto quello che in molti temevano. Padovani sciuponi, rodigini concreti e smaliziati. La squadra dell'allenatore-giocatore Vianello ha saputo stringere i denti nei momenti di difficoltà e nei supplementari ha gestito facilmente la contesa, complice l'espulsione di Agostini al 97' in pieno extratime.

Ecco il tabellino della gara:

LOREO: Liviero, Bullo, Cappelli (80' Borella) Penzo (1'sts Marchioro), Mancin, Fuolega, Luperto (76' Olivato), Vianello (52' Olivato), Boscolo Sale, Tragni (58' Sadellah), Paio (10'sts Ranzato). Allenatore: Vianello

ARMISTIZIO ESEDRA DON BOSCO: Tosello; Cecchinato, Agostini, Falcetti, Barison, Bensi (1'pts Bassan), Pasianotto (55' De Conti), Danieletto, Guzzo, Francescato (1'sts Vendraminelli), Musotto (55' Faggin). Allenatore: Favalli

Arbitro: Scicolone

Reti: 75' Guzzo

Espulsioni: 7'sts Agostini per doppia ammonizione