Promozione, girone C: la Piovese riparte da Piron e tutto il suo staff tecnico

Dopo l'anticipazione di una settimana fa, ora c'è l'ufficialità: anche il prossimo anno mister Alessandro Piron e la Piovese proseguono il loro rapporto lavorativo. Una riconferma scontata, per una squadra capace di dominare il girone C del campionato Promozione e salire in Eccellenza con un ruolino di marcia quasi impeccabile: 16 vittorie, 7 pareggi e appena 3 sconfitte.

Oltre alla riconferma del condottiero dell'ascesa al piano superiore, anche tutto il suo staff tecnio è stato mantenuto in blocco per la stagione 2022-2023. Ecco di seguito:

Allenatore: Alessandro Piron

Preparatore Atletico: Davide Bertani

Aiuto preparatore: Federico Veronese

Allenatore dei portieri: Elia Lorenzetto

Aiuto Allenatore: Michele Dal Corso

Fisioterapista: Alberto Tramarin