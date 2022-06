Promozione, girone C: la Villafranchese firma il colpo Rosellini

Porta girevole, nel vero senso della parole, per la Villafranchese di mister Andrea Ton, pronta ad affrontare la nuova stagione di Promozione con un nuovo portiere. Con un autentico blitz, il direttore sportivo Davide Marcato ha messo le mani sull'espertissimo Enrico Rosellini, estremo difensore classe 1986. Per l'ex prodotto del settore giovanile del Padova, una nuova scommessa da vincere, quella di portare in alto la Villafranchese. Con l'arrivo di Rosellini, saluta la Villafranchese un altro ex Padova, Maicol Murano.