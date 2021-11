Promozione girone C: le designazioni arbitrali della nona giornata

Potrebbe essere la giornata propizia per la prima fuga stagionale nel girone C del campionato Promozione. Due gli scontri al vertice tra le inseguitrici della capolista, la Piovese, che leveranno punto alle 4 compagini impegnate. Limena-Villafranchese e Monselice-Calcio Villatora promettono spettacolo e reti. Come detto chi puo trarre vantaggio da questi incontri è la Piovese di Bortolotto che gioca in casa contro il Badia Polesine. Partita thrlling tra Vigontina San Paolo e Azzurra Due Carrare, mentre il Casalserugo Maserà fa visita al rilanciato Armistizio Esedra Don Bosco. Debutto casalingo per Lunardon con il suo Aurora Legnaro, a caccia di punti contro il Loreo, mentre tra Porto Viro e ABC Bagnoli Candiana punti pesantissimi in palio per il proseguo del campionato.

Di seguito le designazioni del girone C. Calcio d'inizio dei match alle ore 14.30 di domenica 22 novembre:

Armistizio Esedra Don Bosco-Calcio Caselserugo Maserà - Arbitro: Elia Benetti (Vicenza) Assistenti: Antonino Madonia (Padova) e Mattia Paolo Schiavon (Padova)

Aurora Legnaro-Loreo Arbitro: Lorenzo Lena (Treviso) Assistenti: Augusto Baruffi (Treviso) e Mattia Fasson (Padova)

Porto Viro-Arre Bagnoli Candiana Arbitro: Rajiv Samuele Cestaro Sedona (Treviso) Assistenti: Riccardo Cotalini (Adria) e Mattia Schincariol (Adria)

Limena-Villafranchese Arbitro: Federico Checchin (Mestre) Assistenti: Sebastiano Rocco (Mestre) e Francesco Colucci (Padova)

Monselice-Villatora Saonara Arbitro: Mattia Baccaglini (Rovigo) Assistenti: Nicholas Bacelle (Padova) e Andrea Gobbo (Mestre)

Piovese-Badia Polesine Arbitro: Niccolo' Zampaolo (Chioggia) Assistenti: Davide Baggio (Bassano del Grappa) e Alessandro Scognamiglio (Padova)

Vigontina San Paolo-Azzurra Due Carrare Arbitro: Mattia Bragagnolo (Castelfranco Veneto) Assistenti: Paolo D'Este (Mestre) e Stefano De Rossi (Mestre)