Promozione, girone C: il Monselice ha mollato, gode il Limena

Un Monselice troppo brutto per essere vero, incappa nella seconda sconfitta di fila, perdendo a Limena con un netto 2-0. Ciato nel primo tempo, Menale nella ripresa decidono la gara in favore di mister Prisco. Sconfitta pesante per gli uomini di Simonato, che scivolano a -8 sulla Piovese capolista, ma soprattutto toccano l'ultimo posto in classifica nella graduatoria delle seconde dei vari gironi, utile per gli eventuali ripescaggi in Eccellenza a fine stagione. Questi tre punti del Limena non fanno altro che aumentare i rimpianti per Di Maggio e compagni, anche se ora il secondo posto dista solo 4 punti.

Dopo tre minuti i padroni di casa passano con Ciato, abile a raccogliere una sponda di un suo compagno di squadra e a trafiggere Bellamio con un bel diagonale. Il Monselice prova la reazione, ma per Lunardi è giornata di poco lavoro. Solo Carani, all'alba della ripresa va vicino al pari, ma il suo tiro è alto. Il Limena, con il suo piano gara ben chiaro in testa, al 70' chiude la contesa. Menale finalizza un gran contropiede mandando in orbita i Prisco boys. Lo stesso Menale nel finale si fa cacciare, ma anche con l'inferiorità numerica avversaria, il Monselice di coach Simonato non fa il solletico alla difesa diretta da Carlo Bordin.

Ecco il tabellino della gara di Limena:



LIMENA: Lunardi, Di Maggio, Boaron, Ciatto, Favaro (18’ s.t. Pedon), Carlo Bordin, Scalabrin (26’ s.t. Sergio Bordin), Rampin, Artuso (22’ s.t. Menale), Brotto, Ciato (26’ s.t. Pampagnin). A disp. Dengo, Zuin, Raimondi, Puglisi, De Rossi. All. Gaetano Prisco

MONSELICE: Bellamio, Voltolina (1’ s.t. Carani), Vedovato (17’ s.t. Cassandro), Zompa (39’ s.t. Rizzato), Rosa, Notolini, Lemeti (1’ s.t. Salvadori), Menesello, Djordjevic, Cavaliere (1’ s.t. Gradella), Zecchinato. A disp. Lugari, Varroto, Varotto, Morello. All. Luca Simonato

ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso

RETI: 3’ p.t. Ciato, 25’ s.t. Menale

NOTE: Spettatori 250 circa. Espulso al 42’ s.t. Menale per doppia ammonizione. Ammoniti Artuso, Vedovato e Gradella. Recuperi: 2’ e 4’.