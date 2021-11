Promozione, girone C: Limena al fotofinish, sconfitta che brucia per la Villafranchese

Tensione e intensità la fanno da padrona tra Limena e Villafranchese, che termina con la vittoria del Limena. Match con tante potenziali occasioni da gol, che ha rispettato le attese, nella nona giornata del campionato Promozione girone C. Tanti ammoniti e molto agonismo da parte di ambo le squadre. Ai punti ha meritatodi più il Limena, ma la Villafranchese anche nella sofferenza ha dimostrato carattere e grande spirito di gruppo. Doti non banali per una squadra che aspira a vincere il campionato.

LA CRONACA

Subito Limena al 4' con un buon lavoro sulla sinistra di Artuso, che scodella per Rampin. La sua girata si perde sul fondo. Ad inizio gara tanto gioco in mezzo al campo, con la Villafranchese molto fluida in campo a livello di posizioni offensive, mentre il Limena si sffida ai lanci lunghi. All'11' si stappa subito il match. A sinistra il Limena con Artuso fa quello che vuole, chiude la triangolazione con Boaron, e appena entrato in area di rigore fa partire un tiro radente a fil d'erba che trova la deviazione di Puglisi e il pallone si deposita in fondo alla rete in modo imparabile per Murano. Gol da attribuire ad Artuso, nonostante la deviazione di Puglisi. La gara ristagna in mezzo dopo il vantaggio locale. Il Limena è più aggressivo, mentre la Villafranchese cerca il pertugio con il lancio dalle retrovie e le seconde palle. Quando fraseggia è squadra che si fa apprezzare per la qualità in fase di passaggio e possesso. Al 21' Puglisi va in percussione sulla fascia destra e mette un pallone sulla destra molto interessante al centro, niente da fare. Risposta della Villafranchese un minuto dopo con il trio Cappellari, Rusu e Carlama. Tiro di quest'ultimo dal centro destra, sbilenco. Ancora Artuso, il migliore in questa fase, che si accentra da sinistra e prova con il mancino, ma para in due tempi Murano. La Villafranchese risponde colpo su colpo. Cappellari per Mezzalira che spedisce un cioccolatino dalla destra che non trova l'impatto di Rusu, ma in campenso lo stop di Minozzi dal limite dell'area piccola. Il suo pallonnetto si perde alto sopra la traversa. Sempre Minozzi, tra i più attivi, cerca il colpo dal limite, ma il pallone è alto. Puglisi al limite al 32', recupera un pallone molto interessante sulla destra, si addentra in area di rigore e serve a rimorchio Pampagnin, che spara alle stelle un tiro da posizione eccellente. Gol sbagliato, gol subito. Mezzalira sulla destra va in fuga, aspetta il momento giusto per mettere in mezzo per l'accorrente Cappellari che in controtempo colpisce con il destro e supera in uscita Lunardi. I padroni di casa si gettano in avanti con Rampin di rasoterra. Presa facile per Murano. Il match resta divertente e piacevole da vedere, con tanti capovolgimenti di fronte.

Nella ripresa si parte fortissimo con Puglisi che affetta la difesa e poi smarca a sinistra il solito Artuso. Questa volta il mancino è debole. La gara si innervosisce per alcuni fischi che scontentano un po' tutti. A farne le spese sono Zandegu e Mezzalira. Selmin vicino al 60' prova a sorprendere Lunardi, ma la sua conclusione si perde ampiamente a lato. Favaro al 66' può portare avanti i padroni di casa, ma clamorosamente da due passi spara fuori tra l'incredulità del pubblico. Selmin su punizione dalla destra non trova per questione di centimetri l'intervento sotto porta di Piccolo. Miracolo di Murano al 78' con un intervento pazzesco in corner su Menale e poi da fermo, colpo di testa di Ciatto che non inquadra la porta per centimetri. Sul capovilgimento di fronte Minozzi perde l'abbrivio in area di rigore e permette alla difesa del Limena di salvarsi. Ancora Puglisi all'82' ed ancora un ottimo Murano. Sulle palle inattive la Villafranchese soffre la mancanza di centimetri dei suoi giocatori, ma prova comunque a rendersi pericolosa con i suoi uomini migliori come Cappellari, Mezzalira e Minozzi. Proprio il capitano della Villafranchese, su assist di Allegro, per poco non trova l'eurogol con un piatto al volo. Zandegu mura tutto. Sempre Puglisi contro tutti all'88', ma il suo tiro è facile presa per Murano. Squillo al 92' con Camella, ma il suo tiro è centrale. Al 93' Ciatto decide il match con un puntuale tap in area piccola su azione da corner.

Ecco il tabellino della partita odierno:

LIMENA: Lunardi; Di Maggio (68' Faggin), Zandegu, Favaro, Boaron; Rampin (56' Menale), Longo, Ciatto; Pampagnin (74' Ciato), Puglisi, Artuso. A disposizione: Vlad, Menale, Zuin, Ciato, Faggin, Scalabrin, Raimondi, Bordin, Andrici. All.: G.Prisco

VILLAFRANCHESE: Murano; Camella, Salviato, Piccolo (76' Ali Mami), Vezzù; Carlama (68' De Procelis), Selmin, Mezzalira; Cappellari (86' Nizzetto), Minozzi; Rusu (76' Allegro). A disposizione: Bergamasco, Cappellaro, Ragazzo, Alì Mami, Ranalli, De Procellis, Nizzetto, Saggion, Allegro. All.: D.Millan

Arbitro: Federico Checchin (Mestre) - Assistenti: Sebastiano Rocco (Mestre) e Francesco Colucci (Padova)

Reti: 11' Artuso, 33' Cappellari, 93' Ciatto

Ammoniti: Salviato, Favaro, Cappellari, Zandegu, Mezzalira, Pampagnin, Di Maggio, Piccolo, Minozzi, Faggin

Recuperi: 0', 6'